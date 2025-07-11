ВГА: число эвакуированных жителей из Двуречной выросло до 27

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев отметил, что их уже доставили на территорию РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бойцы российской армии эвакуировали из Двуречной Харьковской области еще двух мирных жителей прифронтового поселка, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ВГА, всего из населенного пункта были эвакуированы 27 человек.

"Военнослужащие российской армии эвакуировали 2 человек из поселка Двуречная. В данный момент их уже доставили на территорию Российской Федерации, где людям будет оказана необходимая поддержка", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Двуречная в начале 2025 года перешла под контроль ВС РФ, однако, учитывая небольшое расстояние до линии фронта, у Вооруженных сил Украины еще есть возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, применяя FPV-дроны и артиллерию.

"Поэтому эвакуация харьковчан, проживающих в прифронтовых поселках и обратившихся за помощью, продолжится. Благодарю бойцов нашей армии и сотрудников администрации, принявших участие в спасении жизней людей", - подытожил Ганчев.

В Минобороны России 28 января сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" освободили Двуречную. Ганчев пояснял, что это первый крупный населенный пункт под контролем российских войск на правом берегу Оскола. По его словам, со взятием поселка у российских бойцов появился плацдарм для продвижения в сторону Волчанского района и Купянска.