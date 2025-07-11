В Прибайкальском нацпарке потушили лесной пожар

В конце июня на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" возникло несколько очагов возгораний общей площадью более 700 га

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Крупный лесной пожар, возникший в конце июня, ликвидирован на заповедной территории в Иркутской области. Об этом сообщила федеральная Авиалесоохрана.

В конце июня на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" возникло несколько очагов лесных пожаров общей площадью более 700 га. К 3 июля часть очагов потушили, оставался один пожар на 355 га.

"В результате напряженной борьбы с огнем на труднодоступной особо охраняемой природной территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" силами федеральной Авиалесоохраны 11 июля ликвидирован лесной пожар", - говорится в сообщении.

Причиной возгорания были грозы. Тушение осложнял горный рельеф, легковоспламеняющийся кедровый стланик и жаркая ветреная погода. Борьбу с огнем вели наземными силами и с воздуха - сбрасывали воду с вертолетов.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.