В Иркутске круизный лайнер при спуске на воду столкнулся с буксиром

В Восточном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что никто не пострадал

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Круизный лайнер "Баргузин" столкнулся с буксиром при спуске на воду в Иркутске. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня при спуске на воду круизного лайнера "Баргузин" произошло его столкновение с буксиром. Пострадавших в результате столкновения нет. Устанавливается размер причиненного ущерба", - сказано в сообщении.

Следователи Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят процессуальную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также выясняет обстоятельства произошедшего.

Круизный пассажирский теплоход "Баргузин", состоящий из пяти палуб, построен по проекту RPV 8714 A на заводе ОСК "Красное Сормово". Заказчиком судна стало ООО "Фартал". Планировалось, что этим летом лайнер приступит к работе.

Теплоход предназначен для перевозки 50 пассажиров и 44 членов экипажа. На борту расположены 19 пассажирских кают, 2 пассажирских лифта, зоны отдыха и спа, концертный и спортивный залы, бассейн, алтайская и русская бани, ресторанная зона и вертолетная площадка. Судно также оснащено медицинской каютой. Дальность плавания составляет 1,6 тыс. км, проектная скорость - 24 км/ч.