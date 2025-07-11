Под Волгоградом в ДТП с двумя иномарками пострадали четыре человека

Среди них есть ребенок

ВОЛГОГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок произошло на автодороге Волгоград - Новый Рогачик в Волгоградской области, четыре человека травмированы, включая ребенка. Движение по автодороге затруднено, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, в 16:00 мск 21-летний водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь по автодороге Волгоград - Новый Рогачик, не справившись с управлением, <…> выехал на полосу встречного движения и осуществила столкновение с автомобилем "Хендэ". В результате ДТП пострадали четыре человека, среди них один несовершеннолетний", - сообщили в ведомстве.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение по автодороге затруднено.