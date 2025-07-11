В ЛНР завели уголовное дело в связи с гибелью пожарного

Сержант внутренней службы Артем Ерохин погиб 9 июля при исполнении служебных обязанностей

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК России по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело о халатности в связи с гибелью сотрудника МЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что сержант внутренней службы Артем Ерохин погиб 9 июля в ЛНР при исполнении служебных обязанностей. "Следствием установлено, что 9 июля текущего года сотрудник ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике, прибывший для ликвидации пожара, возникшего в лесополосе республиканской столицы, наступил на провод, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью", - говорится в сообщении следственного управления СК по ЛНР.

В нем отмечается, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

"Следователи следственного отдела по Ленинскому району города Луганска и криминалисты произвели осмотр места происшествия, зафиксировали повреждения изоляции провода, изъяли представляющие интерес для следствия предметы, назначили необходимые экспертизы", - говорится в сообщении. Уточняется, что продолжаются сбор и фиксация доказательств по уголовному делу, а также установление лиц, причастных к совершению преступления.