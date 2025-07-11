В Марий Эл в ДТП с участием двух автомобилей пострадали три человека

Среди пострадавших двое детей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Марий Эл, в результате пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"В результате ДТП в больницу доставлены двое детей и один взрослый", - отмечается в сообщении.

Авария произошла на 15-м км автодороги "Подъезд к городу Йошкар-Ола". На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись автомобили Hyunday и Lada Priora. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении иномарке, которая двигалась по главной. Обстоятельства ДТП выясняются.