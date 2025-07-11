В Подмосковье в ДТП с грузовиком и автобусом на М-4 погиб человек

Еще семеро пострадали, отметили в ГУ МВД по Московской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус врезался в грузовик на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Домодедове, в результате водитель автобуса погиб, 7 из 12 пассажиров обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, авария произошла около 20:10 мск на 37-м км трассы в сторону Москвы. "По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности. В результате ДТП водитель автобуса погиб. В салоне находилось 12 пассажиров, в настоящее время 7 из них обратилось за медицинской помощью", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГАИ. Движение на данном участке дороги затруднено.