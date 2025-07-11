СК возбудил дело по факту ДТП с автобусом на трассе М-4 в Подмосковье

На место аварии выехали следователи

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 "Дон" в Домодедове в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено угодное дело (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

На место аварии выехали следователи.

ДТП произошло на 37-м км трассы в направлении Москвы около 20:10 мск. Водитель рейсового автобуса врезался в грузовик, который остановился на дороге из-за технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб. В салоне находились 12 пассажиров, 7 из них обратились за медицинской помощью.

В свою очередь в прокуратуре Московской области добавили, что надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.