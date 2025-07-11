В доме рядом со станцией метро "Коломенская" из-за пожара пострадали двое

Их госпитализировали

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме рядом со станцией московского метрополитена "Коломенская". В результате пострадали два человека, им оказывается необходимая помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"В жилом доме рядом со станцией метро "Коломенская" сегодня произошел пожар. На место ЧП выехали четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Два человека пострадали - у них выявлены ожоги и отравление угарным газом. Пострадавших госпитализировали, сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.