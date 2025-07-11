В Северной Осетии задержали жителя, избившего приезжего мужчину за внешний вид

Полиция записала видео с извинениями задержанного

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранители в Северной Осетии задержали местного жителя, который избил приезжего мужчину за его внешний вид. Также полиция записала видео с извинениями задержанного.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой мужчина в одном из магазинов Владикавказа в ходе словесной перепалки наносит удары по лицу покупателю, ссылаясь на то, что он одет в шорты вместо штанов.

"Как стало известно, потерпевший, 22-летний житель соседней республики, проезжая по территории города, остановился возле магазина совершить покупку. В магазине с ним вступили в конфликт молодые люди, один из них нанес парню удары по лицу, после чего неизвестные скрылись. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан молодой человек, житель республики 1997 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

По данным пресс-службы, молодой человек доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - отмечается в сообщении.

Также в Telegram-канале ведомства опубликовали видео, на котором подозреваемый извиняется за совершенный поступок.