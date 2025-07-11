Al Mayadeen: в Алеппо при взрыве на складе оружия погибли минимум пять человек

Еще 14 пострадали

БЕЙРУТ, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 5 человек погибли и 14 получили ранения в результате взрыва на оружейном складе в окрестностях города Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе гражданской обороны.

По его информации, пока неизвестно, что стало причиной детонации боеприпасов на бывшей базе сирийских ПВО - возгорание на складе или удар по нему израильских ВВС.

Очевидцы передали, что в районе Нейраб, где прогремел взрыв, повреждено несколько зданий, расположенных рядом с военным объектом.