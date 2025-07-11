В Дагестане выписали больше половины госпитализированных из-за отравления водой

В пресс-службе правительства республики отметили, что сотрудниками "Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения" завершены работы по дезинфекции магистральных сетей, завершаются работы на разводящих сетях, после чего будет начата промывка

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Больше половины госпитализированных из-за кишечной инфекции в Дагестане выписаны из медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, причиной вспышки кишечной инфекции могла стать некачественная вода, поступавшая после двух аварий на водопроводе.

"Сегодня в Магарамкентском районе в центральную районную больницу в течение дня обратилось 20 жителей, из них 17 детей. Всего за период с начала вспышки с симптомами кишечной инфекции зарегистрированы 392 человека. Сегодня из районной больницы был выписан 81 человек, из них 75 - дети. По состоянию на 16:00 в стационарах остаются госпитализированными 45 человек, среди них 42 - дети", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.

Как сообщается, число выявляемых больных пошло на спад. Для организации профилактической вакцинации в регионе заключены договоры с транспортными компаниями на доставку в ближайшие дни вакцин и бактериофага. Также в пресс-службе отметили, что сотрудниками "Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения" завершены работы по дезинфекции магистральных сетей, завершаются работы на разводящих сетях, после чего будет начата промывка.

"Совместно с Роспотребнадзором обеспечен сбор анализов воды. Далее специалисты обеспечивают ввод дозы хлора, все идет по плану. Одновременно нами переданы рекомендации в Минстрой Дагестана, будем далее анализировать и предлагать решения по плану мероприятий по приведению системы в нормативное состояние", - цитирует также пресс-служба и. о. гендиректора АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" Светлану Багрову.

По факту отравления жителей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.