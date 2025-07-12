На Камчатке изъяли 770 кг рыбопродукции без маркировки на рыбном заводе

Как сообщили в УМВД по региону, генеральный директор предприятия осуществлял незаконное приобретение, производство и хранение рыбы лососевых видов без маркировки производителя и без оформления ветеринарно-сопроводительных документов в системе "Меркурий"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июля. /ТАСС/. 770 кг замороженных лососей без ветеринарно-сопроводительных документов и маркировки нашли полицейские на рыбном заводе на Камчатке. Продукция изъята, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.

"Правоохранителями установлено, что генеральный директор предприятия осуществлял незаконное приобретение, производство и хранение рыбы лососевых видов без маркировки производителя и без оформления ветеринарно-сопроводительных документов в системе "Меркурий". В производственных помещениях рыбного завода полицейские обнаружили и изъяли 770 кг немаркированной мороженной рыбной продукции лососевых видов без маркировки производителя и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.

Рыбопродукция изъята и передана на ответственное хранение.

В отношении генерального директора рыбного предприятия возбуждены два уголовных дела. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.