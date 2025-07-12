На Чукотке привлекли дополнительные силы для устранения разлива ГСМ в грунт

Как рассказали в администрации Билибино, эксплуатант складов ГСМ продолжает работы по ликвидации разлива на дачном секторе и прилегающих к нему участках

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС. Работы по ликвидации разлива ГСМ в грунт у озера в городе Билибино на Чукотке продолжаются, привлечены дополнительные силы и средства, сообщили ТАСС в муниципалитете.

9 июля на Чукотке были зафиксированы следы проникновения нефтепродуктов в грунт около озера. Подтверждено повреждение емкостей нефтепродуктов. Изъяты образцы почвенного грунта для установления объема утечки ГСМ и причиненного вреда окружающей среде.

"Эксплуатант складов ГСМ продолжает работы по ликвидации разлива на дачном секторе и прилегающих к нему участках. Привлечены дополнительные силы и техника для обработки загрязненных участков новым сорбентом. Работы будут продолжаться до полного устранения последствий", - рассказали в администрации Билибино.

Также проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием сотрудников администрации, МЧС и представителей правоохранительных и надзорных органов. Комиссия будет контролировать и координировать ход проводимых работ.