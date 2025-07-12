В Свердловской области в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали, сообщила региональная Госавтоинспекция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Водитель и две пассажирки погибли, еще двое пострадали в результате ДТП под Нижним Тагилом в Свердловской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

"По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Lada Granta, житель города Кушва, двигаясь со стороны Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Subaru Forester под управлением 54-летнего жителя города Советский (ХМАО - Югра). В результате ДТП погибли водитель Lada Granta и две пассажирки 1959 и 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Subaru Forester и 19-летняя пассажирка с травмами доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Состояние водителей на момент ДТП будет установлено по результатам экспертиз, на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства аварии.