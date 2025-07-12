Прокуратура проводит проверку после публикаций об избиении детей с аутизмом в Уфе

Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и личности подростков

УФА, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию об избиении двоих детей с аутизмом на игровой площадке в Уфе после публикаций в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.

"В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о том, что в Уфе двое несовершеннолетних, страдающих аутизмом, подверглись избиению со стороны сверстников на детской площадке в Калининском районе Уфы", - отмечается в сообщении.

Прокуратура организовала проверку этой информации, надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и личности подростков. Кроме того, прокуратура даст оценку работе должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям законных представителей детей в части надлежащего исполнения родительских обязанностей по их воспитанию.