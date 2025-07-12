На Камчатке рассказали о состоянии детей после ДТП

Угрозы жизни нет, сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июля. /ТАСС/. Медики на Камчатке оценивают состояние детей, попавших в ДТП, как средней степени тяжести. По предварительным данным, их жизнь вне опасности, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

По предварительным данным, 12 июля на 181-м км трассы "Петропавловск-Камчатский- Мильково" 40-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением, потеряла контроль над транспортным средством. Восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали, один ребенок погиб.

"Двое пострадавших взрослых находятся в удовлетворительном состоянии, четыре ребенка в состоянии средней тяжести, состояние остальных пока уточняется, проводится диагностика, дополнительные обследования. По имеющимся у Минздрава края данным угрозы жизни нет", - рассказал Мельников.

Прокуратура края контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погиб ребенок. На место происшествия для координации работы оперативных служб выезжал прокурор Мильковского района Евгений Ковалев.