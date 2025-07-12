В Чите спасатели эвакуируют людей с подтопленных приусадебных участков

Под угрозой затопления находятся микрорайон Каштак и СНТ "Строитель", сообщили в МЧС

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России эвакуируют людей с приусадебных участков в Чите. Из-за размыва насыпи в районе СНТ "Островок" там началось подтопление, сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Из-за размыва насыпи в районе СНТ "Островок" началось подтопление приусадебных участков рекой Чита. Спасатели МЧС России информируют граждан об эвакуации, а также вывозят людей с подтопленных территорий", - сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что гребень волны спускается в кооперативы ниже по течению. Под угрозой находятся микрорайон Каштак и СНТ "Строитель".

В регионе развернут оперативный штаб. На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники МЧС России.