Центр и западная часть Краснодара оказались обесточены из-за аварии на сетях

В частности, отключение электроэнергии произошло в Карасунском округе

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Авария на сетях электроснабжения привела к масштабному отключению абонентов в нескольких районах Краснодара, следует из данных городской единой дежурно-диспетчерской службы.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе. <…> Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под отключение попали улицы в центре города, в том числе главная - Красная. Кроме того, обесточены улицы в районе железнодорожного вокзала. Отключение коснулось и западной части Краснодара - ведущей к аэропорту крупной городской магистрали улицы имени Евдокии Бершанской и нескольких соседних.

По данным ЕДДС, причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ. Отключились три подстанции "ПЧ-108", "Ю-16", "СВ-216" и почти 70 трансформаторных подстанций.

Как передает корреспондент ТАСС, также отключения коснулись спальных районов в северной части города. В отключенных районах наблюдаются перебои со связью. В настоящее время в Краснодаре около 36-38 градусов жары, во второй половине дня прогнозируется повышение температуры до 39-40 градусов.