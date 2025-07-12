В Москве заочно арестовали алжирца Урради за истязания экс-жены с сыном

Предпринимателя объявили в федеральный розыск

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы санкционировал заочный арест уроженца Алжирской Народной Демократической Республики, предпринимателя Абделькадера Урради, который разыскивается по обвинению в истязании, умышленном уничтожении имущества, нарушении неприкосновенности частной жизни и других преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Урради Абделькадера, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием), ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), п. "г" ч. 2 ст. 117 (истязание), ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК РФ, на срок два месяца, с момента передачи Урради А. правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.

Предприниматель Абделькадер Урради объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, он преследует свою бывшую жену россиянку Дарью Новикову и их общего сына не первый год. После расставания бизнесмен из Алжира стал систематически нарушать неприкосновенность их частной жизни, следил за ними и угрожал. Также экс-жена обвинила его в нападении на нее в общественном месте, причинении ей легкого вреда здоровью.