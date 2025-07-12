В Самаре при опрокидывании плавучего дома на Волге погибла женщина

В ГУ МЧС по региону сообщили, что пятерых человек удалось спасти

САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро спасены в результате опрокидывания плавучего дома на Волге в Самаре. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось о том, что три человека были спасены, велись поиски еще одного пассажира судна. "Спасателями поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению пяти человек, погибла 34-летняя женщина", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, всего на судне находились шесть человек. На месте работают оперативные службы.

Сообщение об опрокидывании судна в Красноглинском районе Самары поступило около 14:40 (13:40 мск). По предварительной информации Приволжской транспортной прокуратуры, причиной произошедшего мог стать сильный ветер.