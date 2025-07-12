В Индии обнаружили в отдаленной пещере на юге страны россиянку с детьми

По данным агентства PTI, Нина Кутина с детьми шести и четырех лет прожили в практически полной изоляции почти две недели

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Индийская полиция обнаружила в отдаленной пещере в лесу штата Керала на юге страны 40-летнюю россиянку с двумя маленькими детьми. Об этом сообщило агентство PTI.

Агентство указывает, что гражданка РФ Нина Кутина с детьми шести и четырех лет прожили в практически полной изоляции почти две недели. Местная полиция обнаружила их во время патрулирования после оползня.

Как выяснилось, приехавшая в Индию по деловой визе несколько лет назад россиянка отправилась из Гоа в духовный прибрежный город Гокарна, известный своими глубокими религиозными и медитативными традициями. Увлеченная индуизмом и индийскими духовными практиками женщина решила поселиться в лесистых холмах с детьми.

Семья жила в естественной пещере, окруженной лесом. Женщина превратила пещеру в духовное пристанище, установив идола Рудры (одна из форм индуистского бога Шивы) и проводя дни за совершением пуджи и медитацией. Сообщается, что она питалась лесными плодами, хотя полиция все еще расследует, как она и ее дети добывали еду и воду во время своего пребывания в дикой местности.

"Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях. К счастью, они не были ранены и находились в относительно хорошем состоянии", - отметил один из полицейских.

Власти выяснили, что виза Кутиной истекла в 2017 году. Семью вывезли из леса и предоставили временное жилье. Как ожидается, в ближайшее время их отправят в Бангалор для последующей депортации.