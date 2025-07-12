Число пострадавших из-за обрушения моста в Вологодской области выросло до восьми

Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев сообщил, что в их числе ребенок

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали при обрушении пешеходного моста во время крестного хода в Вологодской области. Об этом во "ВКонтакте" сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев.

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу. ЧП произошло в 12:03 мск, в этот момент на мосту находились около 25 человек. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

"К сожалению, пострадали восемь человек, среди них - ребенок. Всем пострадавшим оперативно оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Губернатор региона Георгий Филимонов держит ситуацию под личным контролем. Обстоятельства произошедшего выясняются.