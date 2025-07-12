В Крыму загорелась сухая растительность в 2 км от поселка

В пресс-службе МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет 21 га

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сухая растительность загорелась в двух км от поселка в Крыму на площади 21 га, задействована авиация МЧС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В селе Прудовое Симферопольского района горит лесная подстилка и сухая растительность в 2 км от населенного пункта на общей площади 21 га", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ранее на полуострове было объявлено штормовое предупреждение об аномальной жаре (на 7 градусов выше климатической нормы). "Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром 7 м/с, угроза населенному пункту отсутствует. Для недопущения распространения огня привлечена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Крым. Огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки", - сказали в МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что к тушению пожара привлечено два вертолета МЧС России, уже произведено четыре сброса воды (12 тонн) из Кольчугинского водохранилища.

Как уточнили в ГУ МЧС по Республике Крым, по предварительным данным, горят 20 га сухой растительности и 1 га лесной подстилки.