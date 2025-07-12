Часть Запорожской области осталась без света и воды

Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что подача электроснабжения и водоснабжения приостановлена из-за критических перегрузок энергооборудования

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Подача электроснабжения и водоснабжения в двух крупнейших городах Запорожской области, а также в некоторых муниципальных округах приостановлена из-за критических перегрузок энергооборудования. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. <…> Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов", - написал Балицкий в Telegram-канале.

Он также сообщил, что "в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах приостановлена подача воды потребителям до стабилизации ситуации с электроснабжением".

Губернатор уточнил, что воду отключили, чтобы предотвратить полное повреждение оборудования на объектах водоснабжения, которое может произойти из-за нестабильного электроснабжения и частых перепадов напряжения.

Бригады энергетиков в усиленном режиме проводят восстановительные работы, добавил Балицкий.