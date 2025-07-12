Ситуация с природным пожаром под Симферополем стабилизировалась

Пресс-служба министерства ЧС Крыма сообщила, что угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Ситуация с природным пожаром, который происходит около Симферополя, стабилизировалась, сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"[Огнем пройдено] ориентировочно 20 га лесного фонда и около 20 га травы. <…> На данный момент ситуация стабилизировалась. Угроза перехода на населенные пункты отсутствует", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что горит лесная подстилка и сухая растительность в двух километрах от села Прудовое Симферопольского района на площади 40 га. Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром, скорость которого 7 м/с. К тушению пожара привлечены вертолеты МЧС России.