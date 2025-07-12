На Камчатке при опрокидывании машины погиб ребенок

В Госавтоинспекции края сообщили, что еще семь человек пострадали

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Автомобиль опрокинулся на высокой скорости в Камчатском крае, в результате погибла девятилетняя девочка, еще семь человек, в том числе пять детей, получили различные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции края.

"В результате ДТП погибла девочка девяти лет. Она сидела на руках у 38-летней женщины-пассажира на переднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, различные травмы получили 40-летняя женщина-водитель, 38-летняя женщина-пассажир, 16-летний юноша, 14-летний подросток, 13-летний подросток, девятилетняя девочка и трехлетний мальчик. Несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности.

Всего в автомобиле находились девять человек. Они направлялись на экскурсию в "Соколиный центр".

Авария произошла в районе 181-го км автодороги Петропавловск-Камчатский - Мильково Елизовского района Камчатского края. По предварительной информации, жительница Петропавловска-Камчатского, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, не выбрала безопасную скорость и допустила занос транспортного средства. В результате произошло опрокидывание на левый бок. Отмечается, что примерная скорость автомобиля была около 120 км/ч.

Водитель в момент ДТП была трезва и пристегнута ремнем безопасности. В отношении нее вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 3. ст. 12.23, ч. 1. ст. 12.23, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. Проводится проверка по ч. 3 ст. 264 УК РФ.