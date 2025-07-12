В ДТП в Архангельской области пострадали пять человек

Среди них дети 6, 7 и 14 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 12 июля. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении легковых автомобилей на трассе в Котласском округе. Среди них дети 6, 7 и 14 лет, сообщили в Telegram-канале госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП телесные повреждения получили 5 человек, из них трое несовершеннолетних: 6, 7 и 14 лет. Дети являлись пассажирами, находились в детских удерживающих устройствах и [были] пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавшие доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

Авария произошла на 415-м км федеральной автодороги "Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово" в 15:50 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля "Шкода" двигался со стороны Котласа в направлении Великого Устюга. При обгоне движущихся впереди автомобилей он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фольксвагеном".

В ГАИ отметили, что водители были трезвыми. Обстоятельства ДТП уточняются.