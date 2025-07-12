Из восьми пострадавших в ДТП на Камчатке троих выписали из больницы

Пятеро остаются в медучреждениях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июля. /ТАСС/. Три человека, пострадавшие в ДТП на Мильковской трассе на Камчатке 12 июля, выписаны на амбулаторное лечение, остальные пятеро продолжают оставаться в медучреждениях края, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

"На утро 13 июля четверо детей остаются в больницах: трое в детской краевой, один в краевой больнице им. Лукашевского. Состояние у всех стабильное. Что касается пострадавших взрослых, то один остается на лечении в городской больнице №2. По имеющимся у Минздрава края данным, угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие в ДТП жители края выписаны на амбулаторное лечение", - рассказал Олег Мельников.

Прокуратура края контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погиб ребенок. На место происшествия для координации работы оперативных служб выезжал прокурор Мильковского района Евгений Ковалев.

По предварительным данным, 12 июля на 181-м км трассы "Петропавловск-Камчатский - Мильково" 40-летняя женщина-водитель автомобиля "Тойота лэнд крузер прадо" не справилась с управлением, потеряла контроль над транспортным средством. Восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали, один ребенок погиб.