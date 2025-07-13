В Иркутской области в ДТП с большегрузами погибли три человека

Личности погибших устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции региона

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с участием двух большегрузов в Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель Kia Rio столкнулся с грузовиком DAF при обгоне, после чего не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с большегрузом Dongfeng. "В результате происшествия водитель и два пассажира Kia Rio, в том числе несовершеннолетний, погибли на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Водители большегрузов не пострадали", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Личности погибших устанавливаются. На месте ДТП организовали реверсивное движение. В скором времени его полностью восстановят.