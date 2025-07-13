По Белгородской области за сутки выпустили более 220 боеприпасов и БПЛА

Погиб человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 148 БПЛА и 73 боеприпаса, в результате чего один человек погиб, шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Белгородском районе поселки <…> атакованы 18 беспилотниками, <…> в Валуйском муниципальном округе села Борки, хутора Бабка, Леоновка и Рябики подверглись атакам 21 БПЛА. В Грайворонском округе по поселкам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 8 беспилотников. <…> В Краснояружском районе поселки подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 54 боеприпаса, и атакам 21 БПЛА, в Шебекинском округе выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 42 беспилотников", - написал Гладков.

Кроме того, 38 беспилотников атаковали Белгород, а также населенные пункты в Алексеевском, Губкинском и Новооскольском округах, Борисовском, Вейделевском, Корочанском и Волоконовском районах. В результате прилета снаряда в частный дом погиб мирный житель в Шебекино, еще 6 человек в разных районах области получили ранения, повреждены 7 социальных и производственных объектов, а также почти 40 квартир и частных домовладений.