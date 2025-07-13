В Москве у Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка

Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительная бытовка загорелась у Ярославского вокзала Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на Комсомольской площади, д. 5. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание строительной бытовки напротив Ярославского вокзала, где проводятся работы по ремонту фасада здания", - сказали в ведомстве.

В настоящее время пожар ликвидирован.

"В результате возгорания пострадали два человека - им оперативно оказали помощь бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф", - уточняется в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.