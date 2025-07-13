На внутренней стороне 82-го км МКАД опрокинулась фура

Движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ДТП с опрокидываем фуры произошло на внутренней стороне 82-го км МКАД, на данный момент движение затруднено, сообщает столичный департамент транспорта.

"На внутренней стороне 82-го км МКАД (в районе съезда №81) произошло опрокидывание фуры. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.