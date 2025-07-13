Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области возросло до 12

В частности, два человека находятся в стационаре, сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Число пострадавших при обрушении подвесного пешеходного моста в Никольском округе в Вологодской области увеличилось до 12, сообщил во "ВКонтакте" глава округа Дмитрий Мишенев.

"Общее количество пострадавших - 12 человек: 2 человека в стационаре, состояние стабильное, 1 пациент находится в областном травматологическом центре, 9 человек проходят амбулаторное лечение на дому. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Работа экстренных служб и администрации продолжается", - написал он.

Подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе обрушился в субботу во время крестного хода. В этот момент там находились около 25 человек. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.