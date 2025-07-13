На Ставрополье помощника губернатора арестовали по обвинению в мошенничестве

Фигуранта заключили под стражу на месяц

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя арестовал помощника губернатора края, обвиняемого в мошенничестве при организации молодежного фестиваля. Мера пресечения избрана на полтора месяца, сообщается на официальной странице суда во "ВКонтакте".

"Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток, то есть до 25 августа", - говорится в сообщении.

В суде отмечается, что мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2022 году помощник губернатора и иные лица обеспечили участие и победу ООО "Сэлма" в электронном аукционе на заключение госконтракта для организации и проведения всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте". Контракт был заключен по завышенной стоимости. По мнению следствия, разница между реальной стоимостью услуг и стоимостью, указанной в госконтракте, превысила 19,7 млн рублей, которые были похищены.