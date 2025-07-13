В Петербурге арестовали напавшего на охранника магазина

Фигурант ударил пострадавшего ножом, от полученного ранения потерпевший умер в больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который напал с ножом на охранника одного из сетевых магазинов, пострадавший умер в больнице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Пешкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ. <…> Срок меры - 10 сентября", - говорится в сообщении.

Сообщение о ножевом ранении мужчины в сетевом магазине, расположенном в доме 6 по улице Меркурьева в поселке Парголово, поступило 11 июля. Сотрудники полиции установили, что по указанному адресу произошел словесный конфликт между 29-летним охранником магазина и 27-летним покупателем, который напал на своего обидчика с ножом. По версии следствия, Пешков нанес мужчине не менее одного удара по телу, а также в область руки еще одного потерпевшего. Преступный умысел, направленный на убийство, до конца довести не смог, его действия пресекли очевидцы. Однако затем фигурант все же ударил ножом в тело охранника, от полученного ранения потерпевший умер в больнице.