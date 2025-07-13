В Оренбургской области несовершеннолетний водитель стал виновником ДТП

Пострадали три человека

ОРЕНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Три человека пострадали в Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области в результате съезда в кювет легкового автомобиля, за рулем которого находился 16-летний местный житель без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 05:00 (03:00 мск) в воскресенье в селе Трудовое в Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области.

"Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 16-летний житель округа сел за руль автомобиля ВАЗ-21093 и, двигаясь в сторону автодороги Соль-Илецк - Буранное, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате сам водитель, а также двое пассажиров, 19-летний парень и 26-летняя девушка, с различными травмами госпитализированы в медучреждения Соль-Илецка и Оренбурга", - сказано в сообщении.

Правоохранители возбудили административные дела об управлении автомобилем без прав и нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью. В отношении матери подростка, управлявшего машиной, составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.