В Шебекине пять человек пострадали из-за детонации FPV-дрона

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшие самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ

БЕЛГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате детонации украинского FPV-дрона в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек. Женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья и четверо бойцов самообороны с баротравмами самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ", - сообщил Гладков, который 13 июля находится с рабочей поездкой в Шебекине.

По словам губернатора, обстановка в городе сложная, среди населения "очень много переживаний". "Проехал по улицам, которые в последние дни очень часто подвергаются обстрелам ВСУ. Зашел в храм, там как раз заканчивалась служба. Поговорили с прихожанами. <…> Рассказал о мерах, которые предпринимаем. Постарался ответить на все вопросы", - сообщил глава региона.