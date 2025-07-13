В Киевской области мужчина взорвал гранату, ранив пятерых полицейских

Нападавшего убили ответным огнем, сообщила Нацполиция Украины

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пятеро полицейских получили ранения в Киевской области при попытке обезвредить преступника. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацполиции Украины.

По ее данным, правоохранители приехали на вызов в село Михайловка-Рубежовка, где 41-летний мужчина угрожал гранатой своей семье. Увидев полицейских, он бросил в них гранату. В результате были ранены пять полицейских. Ответным огнем нападавший был убит.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.