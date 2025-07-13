В Большом московском цирке акробат упал во время репетиции

В пресс-службе учреждения сообщили, что артист ударился головой о манеж

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Акробат из Эфиопии упал во время репетиции в Большом московском цирке. Об этом сообщает пресс-служба столичного цирка.

Как сообщили в учреждении, несчастный случай произошел во время репетиции на качелях Russian Swing. Тренировкой руководила Сосина Вогаеху из Эфиопии. Акробат приземлился с высоты в 6 м на страховочный мат, после чего он продолжил движение и упал с мата. Он ударился головой о манеж. Пострадавшему оказывают медпомощь.

В цирке выразили надежду на скорейшее восстановление артиста.