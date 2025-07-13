Премьер Канады предупредил об усилении лесных пожаров на востоке страны

В провинции Манитоба ранее ввели режим ЧС уже второй раз за этот год из-за более чем 100 лесных пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Глава правительства Канады Марк Карни предупредил об усилении масштабных лесных пожаров, продолжающихся на востоке страны в последние дни.

"Лесные пожары усиливаются, особенно в [провинциях] Манитоба, Саскачеван и Онтарио. От имени всех канадцев выражаю глубокую благодарность всем, кто первым приходит на помощь на передовой этого кризиса. Правительство работает с коренными народами, государственными структурами в борьбе с этими разрушительными пожарами и для обеспечения безопасности людей. Как всегда, готовы оказать дополнительную поддержку в любое время и в любом месте", - написал премьер-министр в X.

Ранее правительство провинции Манитоба ввело режим чрезвычайной ситуации уже второй раз за этот год из-за более чем 100 лесных пожаров. До июля режим ЧС вводился в регионе из-за пожаров в мае, тогда из-за огня погибли два человека, а 30 тыс. были вынуждены эвакуироваться. Как отмечает газета The New York Times, высокие темпы распространения огня могут привести к тому, что эти пожары выжгут рекордную за последние 30 лет площадь. Ситуацию усугубляют высокие температуры в Канаде, большинство пожаров вызваны ударами молний по сухим деревьям.

Тем временем Национальная метеорологическая служба США порекомендовала американцам не покидать свои дома из-за густого дыма, распространившегося в результате лесных пожаров в Канаде. Группа из шести законодателей-республиканцев также направила письмо канадскому послу в США, в котором обратила внимание на влияние пожаров в соседней стране на состояние здоровья американцев.