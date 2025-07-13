В Донецке ребенок погиб под упавшим из-за сильного ветра деревом

Инцидент произошел в Кировском районе

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Ребенок погиб на западе Донецка ДНР после падения дерева из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"При падении дерева погиб ребенок. Дерево упало из-за сильного ветра", - сказал собеседник.

Инцидент произошел в Кировском районе Донецка. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным ведомства, 10-летний мальчик погиб во дворе многоквартирного дома.

В шахтерской столице сегодня наблюдались кратковременные дождь и гроза. Из-за сильных порывов ветра начались проблемы с электроснабжением города.

Непогода затронула и другие города. В частности, мэр Горловки Иван Приходько сообщил о трех пострадавших из-за урагана, в том числе ребенке. "Массовое падение деревьев и веток. Сорванные кровли. Штаб по ЧС приступил к работам по ликвидации стихии", - заключил глава города в Telegram-канале.