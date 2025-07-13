В Самаре в ДТП пострадали пять человек

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что столкнулись два легковых автомобиля

САМАРА, 13 июля. /ТАСС/. Медики оказывают помощь пяти пострадавшим при столкновении двух легковых автомобилей в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, в Советском районе Самары произошло столкновение двух автомобилей: [Hyundai] Solaris и Kia. В настоящее время медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что предварительная причина аварии - выезд автомобиля Hyundai Solaris на полосу встречного движения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.