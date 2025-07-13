В ДНР произошло более 150 ландшафтных пожаров с начала суток

В ГУ МЧС по республике сообщили, что в тушении задействованы около 160 единиц техники и 850 сотрудников ведомства

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Около 160 единиц техники и 850 сотрудников МЧС задействованы в тушении пожаров, которые быстро распространяются из-за сильного ветра в ДНР. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"С начала суток в республике зафиксировано порядка 150 возгораний. Из-за сильных порывов ветра огонь моментально охватывает большие площади. В боевой расчет для борьбы со стихией введены 850 сотрудников МЧС России и порядка 160 единиц техники. Самые крупные ландшафтные пожары ликвидируют в Амвросиевском, Харцызском и Шахтерском муниципальных округах", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС отметили, что горят сотни гектаров сухостоя и лесов. В настоящее время продолжается тушение более 50 пожаров. "Обстановка остается стабильно сложной", - заключили в ведомстве.

По данным Telegram-канала ГУ МЧС России по ДНР, за минувшие сутки в экосистеме региона зафиксировано 63 пожара.