В Москве девочка выпала из окна

В столичной прокуратуре сообщили, что ребенка госпитализировали

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома на Ореховом бульваре выпал малолетний ребенок. Девочка 2019 года рождения госпитализирована", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых, смог залезть на подоконник и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна.

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки.