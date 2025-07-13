В Кентукки из-за стрельбы в церкви погибли два человека

Нападавшего убили

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Стрельба в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США) унесла жизни двух человек, злоумышленник ликвидирован. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир.

"С грустью сообщаю, что стрельба в баптистской церкви на Ричмонд-роуд унесла жизни двух человек. Другие пострадавшие, в том числе полицейский штата Кентукки, получают медицинскую помощь в близлежащей больнице. Стрелявший был убит", - написал Бешир в X.

Ранее газета Lexington Herald-Leader сообщила, что в воскресенье утром злоумышленник открыл огонь по полицейскому в районе аэропорта Блю Грасс в Кентукки. Затем он отправился в баптистскую церковь, находившуюся в 27 км от аэропорта, где открыл стрельбу по прихожанам.