В Приангарье арестовали подозреваемого в убийстве 20-летней девушки

Его задержали в Курской области

ИРКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области отправил под стражу 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 20-летней девушки и сбежавшего из региона после совершения преступления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения. С учетом мнения прокурора суд поместил обвиняемого под стражу на срок почти два месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в начале июля мужчина на почве личной неприязни задушил девушку. Чтобы скрыть преступление, он закопал тело на участке частного дома, в котором жил, и уехал из региона. Как сообщал ТАСС, его задержали в Курской области. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По информации пресс-службы СУ СК по региону, обвиняемый дал признательные показания.