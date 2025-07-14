Al Jazeera: не менее 95 палестинцев погибли из-за ударов армии Израиля по Газе

Израильская армия наносила удары по оживленному рынку и пункту раздачи воды, отметил телеканал

ДУБАЙ, 14 июля. /ТАСС/. 95 палестинцев стали жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа за минувшие сутки. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израиль продолжил атаковать сектор Газа, нанося удары в том числе по оживленному рынку и пункту раздачи воды, в результате чего были убиты по меньшей мере 95 палестинцев, отмечает телеканал. В ходе израильской атаки на рынок города Газа погибли по меньшей мере 17 человек. В лагере беженцев Нусейрат израильский ракетный удар был нанесен по пункту распределения воды, в результате чего погибли 10 человек, 7 из которых были дети, стоявшие в очереди, чтобы набрать питьевой воды, и еще 17 человек были ранены.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром палестинской группировки ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа.