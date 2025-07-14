Дипломаты РФ в Ченнаи находятся в контакте с найденной в пещере Индии россиянкой

Российские представители МИД ожидают решения индийских властей, сообщил генконсул Валерий Ходжаев

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Ченнаи работает над обеспечением интересов российской гражданки, которая была обнаружена с двумя маленькими детьми в пещере на юге Индии. Об этом ТАСС сообщил генконсул РФ в Ченнаи Валерий Ходжаев.

По его словам, российские дипломаты следят за развитием ситуации. "Сейчас вопрос в том, какое решение примут индийские власти. Мы в контакте со всеми, включая задержанную. Здесь указывают на нарушение миграционных правил, но мы со своей стороны будем работать, чтобы обеспечить интересы росгражданки и ее детей", - сказал он.

Россиянка Нина Кутина с двумя детьми была обнаружена 12 июля в пещере вблизи города Гокарна в штате Карнатака. Пещера находится в подверженной оползням зоне. Во время патрулирования территории полицейские наткнулись на развешенное белье, а затем увидели спящую внутри пещеры женщину с детьми. По данным индийской полиции, Кутина приехала в Индию по деловой визе в 2016 году, которая истекла на следующий год. Она была увлечена индийскими духовными практиками.

Выяснилось, что 40-летняя россиянка жила в пещере с двумя детьми 4 и 6 лет два месяца. Она запаслась достаточным количеством продуктов и свечами, заряжала свой телефон во время поездок в город, но редко им пользовалась. В мобильном телефоне Кутиной найдено много фотографий, на которых дети выглядят счастливыми и радостно позируют. Женщина сама проводила с ними занятия по рисованию, пению, йоге. После того, как их временно разместили в ашраме (духовном центре), дети были удивлены кроватям и электричеству.