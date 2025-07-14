ФСБ рассказала о "подразделении террора СБУ"

Сотрудник службы пояснил, что пятое управление департамента контрразведки Службы безопасности Украины занимается разработкой планов терактов в России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пятое управление департамента контрразведки Службы безопасности Украины занимается разработкой планов по совершению терактов против граждан России. Об этом на видео ФСБ рассказал один из сотрудников спецслужбы.

"Департамент контрразведки имеет отношение к организации не только данного теракта, но и ряда других преступлений террористической направленности на территории России", - сказал он.

Сотрудник ФСБ пояснил, что данное подразделение было создано в украинской спецслужбе в 2017 году. "Оно предназначено для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации. По сути это подразделение террора СБУ, именно в пятом управлении спецслужбы разрабатываются и реализуются планы по совершению терактов в отношении российских граждан", - подчеркнул он.

ФСБ 14 июля сообщила о задержании в Крыму 24-летней гражданки России и Украины, завербованной Службой безопасности Украины, которая накануне Дня Победы должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ. Изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сотрудники СБУ, готовившие теракт, установлены.